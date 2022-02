TG1 AD OLTRANZA | INIZIATA LA GUERRA RUSSIA-UCRAINA | LE PAROLE DI PUTIN | MOLTE VITTIME

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Laha iniziato l’invasione dell’con un’operazione ben peggiore di tutte le previsioni. Il Presidente, intervenuto in diretta tv, conche hanno sconvolto e gelato il mondo, ha annunciato l’inizio di quella che è unatotale. L’obiettivo? “Demilitarizzare e denazificare l’“. Alle 5.51 di mattina, 3.51 in Italia, è iniziato l’attacco su larga scala. Forti esplosioni nelle città ucraine di Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli ed anche nella capitale Kiev, dove sono suonate le sirene d’allarme. L’obiettivo è raggiungere proprio Kiev e riportare tutta l’sotto il controllo dellaminaccia: “Chiunque provi a interferire o a minacciarci, deve sapere che la risposta della ...

