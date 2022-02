Rottamazione ter, niente proroga: entro il 28 febbraio i pagamenti (Di giovedì 24 febbraio 2022) C’è agitazione per la scadenza del 28 febbraio della Rottamazione ter: il Governo Draghi non ha concesso ulteriori proroghe ai pagamenti, per cui entro quella data (o entro i successivi cinque, per effetto della “tolleranza”) sarà necessario e tassativo pagare le cartelle in scadenza. Non è una bella notizia per chi si trova già in difficoltà: malgrado le ripetute sollecitazioni al Governo di professionisti e associazioni di settore, che hanno registrato come il 43% dei contribuenti non sia riuscito a pagare le rate già scadute, l’esecutivo non ha concesso ulteriori sconti o proroghe. Rottamazione ter, prima rata in scadenza Tutte le rate della Rottamazione ter sono definite: come scrivemmo qualche tempo fa, L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, ... Leggi su fmag (Di giovedì 24 febbraio 2022) C’è agitazione per la scadenza del 28dellater: il Governo Draghi non ha concesso ulteriori proroghe ai, per cuiquella data (oi successivi cinque, per effetto della “tolleranza”) sarà necessario e tassativo pagare le cartelle in scadenza. Non è una bella notizia per chi si trova già in difficoltà: malgrado le ripetute sollecitazioni al Governo di professionisti e associazioni di settore, che hanno registrato come il 43% dei contribuenti non sia riuscito a pagare le rate già scadute, l’esecutivo non ha concesso ulteriori sconti o proroghe.ter, prima rata in scadenza Tutte le rate dellater sono definite: come scrivemmo qualche tempo fa, L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, ...

