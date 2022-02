Roma, rapina in villa: il proprietario spara in aria e mette in fuga i ladri (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tre colpi esplosi nella notte, tre spari di pistola. Quattro persone in fuga. Questo è quanto accaduto martedì notte in via Cortina d’Ampezzo, Roma: quattro malviventi si sono introdotti nella casa di un cittadino, forzando una finestra. Il proprietario, però, si è svegliato e, insospettito dalla situazione, ha preso la pistola che teneva in casa, regolarmente registrata, quindi ha cercato di spaventare i criminali: ha sparato tre colpi in aria. rapina a Roma: spari esplosi nella notte Quattro malviventi nella propria abitazione di cui uno armato: non c’è da stupirsi che il proprietario della casa si sia spaventato. L’uomo, infatti, ha raccontato alla Polizia, sul posto per effettuare i rilievi e indagare, che ha visto i quattro: uno di loro era ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tre colpi esplosi nella notte, tre spari di pistola. Quattro persone in. Questo è quanto accaduto martedì notte in via Cortina d’Ampezzo,: quattro malviventi si sono introdotti nella casa di un cittadino, forzando una finestra. Il, però, si è svegliato e, insospettito dalla situazione, ha preso la pistola che teneva in casa, regolarmente registrata, quindi ha cercato di spaventare i criminali: hato tre colpi in: spari esplosi nella notte Quattro malviventi nella propria abitazione di cui uno armato: non c’è da stupirsi che ildella casa si sia spaventato. L’uomo, infatti, ha raccontato alla Polizia, sul posto per effettuare i rilievi e indagare, che ha visto i quattro: uno di loro era ...

