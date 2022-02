Roma: inaugurata a Palazzo Brancaccio la mostra 'Fiume Affatato' di Gioacchino Pontrelli (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - E' stata inaugurata a Spazio Field, nei prestigiosi saloni di Palazzo Brancaccio a Roma, la mostra “Fiume Affatato” di Gioacchino Pontrelli, a cura di Claudio Libero Pisano. Le opere sono dedicate alla città di Roma e alla sua arte, unite nell'immaginario dal Fiume Tevere. “Avere così tanto spazio a disposizione per una mostra in una città come Roma, è una cosa fantastica. La particolarità architettonica di Spazio Field, infatti, si presta perfettamente per dare luce alla poetica degli artisti”, ha commentato il curatore Claudio Libero Pisano. Spazio Field è il polo culturale e artistico di Palazzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022), 24 feb. (Adnkronos) - E' stataa Spazio Field, nei prestigiosi saloni di, la” di, a cura di Claudio Libero Pisano. Le opere sono dedicate alla città die alla sua arte, unite nell'immaginario dalTevere. “Avere così tanto spazio a disposizione per unain una città come, è una cosa fantastica. La particolarità architettonica di Spazio Field, infatti, si presta perfettamente per dare luce alla poetica degli artisti”, ha commentato il curatore Claudio Libero Pisano. Spazio Field è il polo culturale e artistico di...

