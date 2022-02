Phishing e truffe online | attenzione a questa mail dell’Inps | cosa succede una volta aperta

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 24 febbraio 2022) In questi giorni sta circolando unain apparenza inviata dall’Inps che presenta la richiesta di visionare alcune documentazioni. In realtà si tratta di un nuovo tentativo die nasconde un pericolo per chi cade nel tranello. Eccobisogna fare per difendersi ec’è scritto nella falsa. Tentativo dicon la fintac’è scritto e come riconoscerla A uno sguardo disattento, lapuò sembrare davvero autentica. Presenta il logo, reca la firma del Direttore e proviene da un indirizzo di posta elettronica che può essere scambiato facilmente per uno autentico. Anche il linguaggio con cui è scritta imita quello istituzionale adottato nelle ...