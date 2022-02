Per la morte di Liliana sospetti anche su Claudio? La Sciarelli prova a chiarire ogni dubbio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il pubblico che ieri sera ha seguito Chi l’ha visto si è diviso. Non tutti infatti hanno compreso la decisione di “difendere” in qualche modo a spada tratta, Claudio Sterpin, colui che nella vicenda legata alla morte di Liliana Resinovich, viene ormai definito il suo “amico speciale”. Nicodemo Gentile, presidente dell’associazione Penelope, intervenuta anche in questa storia, si è detto convinto della genuinità dei racconti di Claudio, definendolo un “puro”. Considerazioni che al pubblico di Rai 3 che si è diviso, non sono sembrate adeguate. Il motivo, per il pubblico sarebbe semplice: in questa vicenda tutti possono aver fatto tutto e, non essendoci neppure un indagato, non si può escludere a priori che una persona possa essere coinvolta. Non a caso, i telespettatori di Chi l’ha visto nel corso di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il pubblico che ieri sera ha seguito Chi l’ha visto si è diviso. Non tutti infatti hanno compreso la decisione di “difendere” in qualche modo a spada tratta,Sterpin, colui che nella vicenda legata alladiResinovich, viene ormai definito il suo “amico speciale”. Nicodemo Gentile, presidente dell’associazione Penelope, intervenutain questa storia, si è detto convinto della genuinità dei racconti di, definendolo un “puro”. Considerazioni che al pubblico di Rai 3 che si è diviso, non sono sembrate adeguate. Il motivo, per il pubblico sarebbe semplice: in questa vicenda tutti possono aver fatto tutto e, non essendoci neppure un indagato, non si può escludere a priori che una persona possa essere coinvolta. Non a caso, i telespettatori di Chi l’ha visto nel corso di ...

RaiCultura : In occasione dell'anniversario della morte di Sandro Pertini (#24febbraio 1990), un racconto per immagini per ricos… - EnricoLetta : Chiediamo la convocazione delle Camere per reagire alla gravissima decisione russa di riconoscimento unilaterale de… - ItalyMFA : Min @luigidimaio ricorda L. Attanasio su @Avvenire_Nei ???Una persona generosa, un diplomatico brillante e appassion… - GaganVeet : #RussiaUkraineConflict Questi dittatoruncoli pazzi, che portano morte e sofferenza, necessitano di immediate cure p… - inloouiisarms : RT @nomeutent3_: morte 7 persone, 9 feriti, 17 dispersi (per ora), bombe che esplodo qua e là per l'ucraina però no, per il mio professore… -