Olympiakos-Atalanta 0-1 | gol Maehle | destro vincente del danese e Vaclik beffato VIDEO

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Joachimha portato in vantaggio l’al Pireo, casa dell’, in occasione del ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2021/2022. Vantaggio orobico per 0-1 grazie all’esterno difensivo, lanciato a rete da un’ottima intuizione di De Roon; errore di valutazione difensiva da parte di Lala e colpo d’astuzia di, abile a superarecon un colpo di punta perfetto per garantire ai suoi il fondamentale gol. Dopo un forcing offensivo lodevole, gli uomini di Gasperini hanno trovato una marcatura potenzialmente letale per gli avversari. Di seguito ildella rete dell’esterno, ad alimentare il successo atalantino a Begamo con Djimsiti assoluto protagonista.GOL ...

Advertising

sportface2016 : #OlympiakosAtalanta 0-1: gol #Maehle e orobici in vantaggio (VIDEO) - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Atalanta! Olympiakos [0] x [1] Atalanta UEFA Europa League - 2021/2022 - 2ª Fase - Volta 39 minuto(s) - serieB123 : Olympiacos-Atalanta: c'è Pasalic falso 9. Diretta 0-0Lazio-Porto 0-0 - CORNERNEWS24 : #Calcio - DIRETTA Europa League: Lazio Porto 0-0 e Olympiakos-Atalanta 0-0 Si gioca la gara di ritorno dei 16esimi… - sportli26181512 : LIVE Olympiakos-Atalanta 0-0: Mady Camara, botta di sinistro fuori di poco -

Ultime Notizie dalla rete : Olympiakos Atalanta

Gian Piero Gasperini cerca nella trasferta greca contro l'risposte da un'in forte difficoltà in questo 2022. I bergamaschi partono dal vantaggio del 2 - 1 ottenuto nel match di ...Diretta/(risultato 0 - 0) video streaming tv: pressione greca Per la prima volta in stagione incrocia Braga e Sheriff ma va anche detto che ha fatto un viaggio nei turni ...Olympiacos - Atalanta in campo per i sedicesimi di finale di Europa League. Le formazioni ufficiali, l'undici di Gasperini.Attimi di tensione ad Atene un paio d’ore prima della partita tra Olympiacos e Atalanta, valida per il ritorno degli spareggi di Europa League (una settimana fa a Bergamo vinse la Dea 2-1). Intorno ...