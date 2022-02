(Di giovedì 24 febbraio 2022)Proprio nei giorni in cui il gossip impazza per via della (presunta) crisi con la moglie Ilary Blasi,è pronto a tornare alla corte di Maria De Filippi. L’ex calciatore, sarà infatti uno degli ospiti della prossima puntata di C’èper Te, in onda su Canale 5, in prima serata, sabato 26 febbraio 2022.è ormai un habitué del people show più longevo della televisione nostrana. Dal 2001, anno in cui è stata trasmessa la terza edizione, l’uomo ha già presenziato 12 volte come ospite del programma.ha dunque deciso di farsi ospitare nuovamente da Maria De Filippi e sicuramente la sua partecipazione, data l’attenzione concentrata su lui e Ilary negli ultimi giorni, accenderà l’interesse dei telespettatori. Non potete ...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCO TOTTI ON FIRE ?? - fanpage : #tottieilary Parole durissime di Francesco Totti. Il videomessaggio dell'ex Capitano della Roma dove smentisce la c… - repubblica : Noemi, il nuovo amore di Francesco Totti - Mattiabuonocore : Francesco Totti a C’è Posta Per Te - SocialArtistOF2 : FRANCESCO TOTTI ospite della prossima puntata di #Cepostaperte -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

Si sta parlando tanto in questi giorni di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, ovveroe Ilary Blasi . Si dice che i due siano in crisi e addirittura vicini alla separazione. Dopo le tante notizie diffuse proprio in questi giorni, riguardo questa ipotetica crisi ...Sono giorni che tutti i media parlano della presunta crisi tra Ilary Blasi e. Nonostante la smentita dell'ex calciatore (considerata tiepida da moltissime fonti di stampa, video in apertura), Il Corriere della Sera prosegue la sua "indagine". Ilary Blasi e ...Francesco Totti cerca pace. Lontano da Roma, lontano dalla luce dei riflettori di questi giorni, lontano dai flash dei fotografi. L'ex Capitano della Roma infatti, al centro ...Sabato 26 febbraio 2022 andrà in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di C’è Posta per te condotto da Maria De Filippi. Non potete assolutamente perdere l’appuntamento con Ce Posta Per T ...