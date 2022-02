Contagi Covid in calo da 4 settimane, Gimbe: 'La quarta ondata sta finendo' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Covid continua ad arretrare giorno dopo giorno e in Italia i Contagi calano prepotentemente: nella settimana 16 - 22 febbraio sono pari a 349.122 contro i 439.70 della precedente. La discesa dei ... Leggi su globalist (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilcontinua ad arretrare giorno dopo giorno e in Italia icalano prepotentemente: nella settimana 16 - 22 febbraio sono pari a 349.122 contro i 439.70 della precedente. La discesa dei ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 49.040 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - Adnkronos : Contagi #covid in calo in Italia da 4 settimane ma secondo Gimbe la discesa frena. - nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - Scomunicando : SICILIA – Covid, bollettino settimanale: curva dei contagi in calo per la terza settimana consecutiva - news_modena : Covid Emilia-Romagna, il bollettino di oggi 23 febbraio: 3.201 contagi, 29 morti -