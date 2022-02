Ucraina, l’economia è già in ginocchio: da gennaio portati all'estero 12,5 miliardi (e gli oligarchi fuggono in jet) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Case in vendita, aziende trasferite e ristoranti chiusi. Otto anni di conflitto nel Donbass sono costati a Kiev qualcosa come 280 miliardi di dollari Leggi su corriere (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Case in vendita, aziende trasferite e ristoranti chiusi. Otto anni di conflitto nel Donbass sono costati a Kiev qualcosa come 280di dollari

Advertising

Agenzia_Ansa : Per il governatore della Banca di Francia Francois Villeroy de Galhau, la crisi ucraina deve indurre la Bce a 'pren… - corrierebologna : I timori degli industriali: «La crisi con l’Ucraina allarma le nostre imprese. Ora ai... - liberobatt : Ucraina, economia in ginocchio: gli oligarchi fuggono in jet, da gennaio portati all'estero 12,5 miliardi-… - startzai : RT @GabrielDebach: “Sebbene i titoli dei giornali siano spaventosi, è ancora una forzatura pensare che le tensioni tra Russia e Ucraina fin… - wallstreetita : RT @GabrielDebach: “Sebbene i titoli dei giornali siano spaventosi, è ancora una forzatura pensare che le tensioni tra Russia e Ucraina fin… -