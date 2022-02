Tpl | Giovannini | ' entro fine mese documento su ipotesi normative'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Sul tema della riforma del Tpl mi ero impegnato ad inviare alla Commissione uncon anche dellefebbraio e speriamo di rispettare quella scadenza per aprire una interlocuzione con la Commissione per quanto riguarda la parte normativa. Ci sono altri interventi che non richiedono cambiamenti normativi". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico, nel corso della sua audizione alla Camera in Commissione Trasporti nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Nella legge di Bilancio, spiega, "abbiamo inserito un aumento progressivo del fondo per il Tpl che a nostro parere ...