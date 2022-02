Sport in tv oggi mercoledì 23 febbraio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sarà un23davvero ricchissimo diivi quello che vivremo! Tantissimo calcio con la Serie B, Premier League e la Champions League su tutti, quindi il ciclismo con l’UAE Tour, senza dimenticare il tennis con i tornei di Dubai, Acapulco e Santiago. Ma non solo, vedremo anche basket e volley, passando per lo snooker per una giornata davvero da non perdere! ELENCOIVI DI23) Ore 01.00 TENNIS, ATP 500 Acapulco – diretta su SuperTennis (212) (Matteo Berrettini giocherà il primo match del Grandstand dalle 1:00, Lorenzo Sonego il terzo match a seguire). Ore 7.25 CALCIO, Campionato australiano . Western United-Sydney – diretta su DAZN Ore 9.00 FORMULA ...

Advertising

VittorioSgarbi : Malagò è il presidente del CONI, cioè il Comitato Olimpico Nazionale, l’organismo che dovrebbe promuovere lo sport.… - AmbCina : Oggi @AmbLiJunhua ha salutato la Sottosegretaria allo sport @VVezzali che partirà per @Pechino per assistere alla c… - SkyTG24 : La pattinatrice azzurra conquista la sua undicesima medaglia olimpica - AseroGiovanna : RT @VittorioSgarbi: Malagò è il presidente del CONI, cioè il Comitato Olimpico Nazionale, l’organismo che dovrebbe promuovere lo sport. Ogg… - EmyRoyaleagle : RT @VittorioSgarbi: Malagò è il presidente del CONI, cioè il Comitato Olimpico Nazionale, l’organismo che dovrebbe promuovere lo sport. Ogg… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi

OA Sport

Jannik non è mai riuscito a battere uno tra Djokovic, Federer, Nadal e Murray, ma certamente quella diè una grande occasione. L'italiano parte per la prima volta da favorito contro il ...La prima giornata dei test catalani, in programma quest'dalle 9.00 alle 18.00, non avrà copertura televisiva e streaming. OAvi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell'evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere il percorso ...Berrettini lascia il campo di Acapulco nel bel mezzo del match contro Tommy Paul. Ecco perché il tennista ha deciso di ritirarsi dal .... Ad Acapulco sono le 18. L'Italia invece riposa: è l'1 di notte ...Riascolta Irisina: l'ormone dello sport di Obiettivo Salute - Risveglio . Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.