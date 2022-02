Sei sorelle, la nuova soap Rai: quando inizia e trama (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La primavera porterà una bella novità in casa Rai con l'arrivo di una soap spagnola con protagonista Alex Gadea, l'interprete dell'indimenticato Tristan de Il Segreto. La serie si intitola Sei sorelle e con ogni probabilità arriverà su Rai Uno a maggio, ovvero al termine della sesta stagione de Il Paradiso delle signore che come di consueto si prenderà una pausa prima della messa in onda della nuova stagione. Sei sorelle: quando inizia la soap con Alex Gadea Sei sorelle, la serie spagnola con Alex Gadea, l'interprete di Tristan ne Il Segreto, arriverà su Rai Uno in primavera inoltrata, ovvero nel mese di maggio. La soap, non prenderà il posto de Il Paradiso delle signore come si vociferava nei giorni scorsi, ma la sostituirà nel ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La primavera porterà una bella novità in casa Rai con l'arrivo di unaspagnola con protagonista Alex Gadea, l'interprete dell'indimenticato Tristan de Il Segreto. La serie si intitola Seie con ogni probabilità arriverà su Rai Uno a maggio, ovvero al termine della sesta stagione de Il Paradiso delle signore che come di consueto si prenderà una pausa prima della messa in onda dellastagione. Seilacon Alex Gadea Sei, la serie spagnola con Alex Gadea, l'interprete di Tristan ne Il Segreto, arriverà su Rai Uno in primavera inoltrata, ovvero nel mese di maggio. La, non prenderà il posto de Il Paradiso delle signore come si vociferava nei giorni scorsi, ma la sostituirà nel ...

