Plusvalenze: un club di Serie A rischia penalizzazione o esclusione dal campionato. Juve, esclusi gli scambi Arthur-Pjanic e Danilo-Cancelo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La notifica dell'indagine della Procura federale sulle Plusvalenze gonfiate è arrivata a 60 persone tra calciatori e dirigenti con... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La notifica dell'indagine della Procura federale sullegonfiate è arrivata a 60 persone tra calciatori e dirigenti con...

Advertising

sportface2016 : +++La Procura #Figc chiude le indagini sulle plusvalenze, 11 club indagati: i 5 di #SerieA sono #Juventus, #Genoa,… - pisto_gol : Indagini chiuse per la prima tranche dell’inchiesta #plusvalenze , 5 club di SerieA rischiano il deferimento… - capuanogio : Degli 11 club coinvolti nell'inchiesta della #FIGC sulle #plusvalenze, per 3 si ipotizza possano aver modificato pa… - Vincenzo140893 : RT @capuanogio: Degli 11 club coinvolti nell'inchiesta della #FIGC sulle #plusvalenze, per 3 si ipotizza possano aver modificato parametri… - cmdotcom : #Plusvalenze: un club di #SerieA rischia penalizzazione o esclusione dal campionato, esclusi dall'indagine gli scam… -