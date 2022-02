Pechino 2022, Quario: “Non ho messo in dubbio la commissione medica Fisi” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Se è a me che si riferisce i comunicato Fisi, ma il mio nome non c’è, posso solo dire che io non ho messo in dubbio o attaccato la commissione medica“. Queste le parole di Ninna Quario, ex sciatrice e madre di Federica Brignone, all’Adnkronos, in seguito al duro comunicato di oggi della Federsci (“Basta polemiche e falsità, la Fisi condanna chi interferisce con l’attività degli atleti”) e dopo la polemica innescata su Sofia Goggia. “Conosco, rispetto e stimo i membri della commissione medica, le mie parole sono state parecchio travisate“, conclude Quario. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Se è a me che si riferisce i comunicato, ma il mio nome non c’è, posso solo dire che io non hoino attaccato la“. Queste le parole di Ninna, ex sciatrice e madre di Federica Brignone, all’Adnkronos, in seguito al duro comunicato di oggi della Federsci (“Basta polemiche e falsità, lacondanna chi interferisce con l’attività degli atleti”) e dopo la polemica innescata su Sofia Goggia. “Conosco, rispetto e stimo i membri della, le mie parole sono state parecchio travisate“, conclude. SportFace.

