Ospedali pediatrici, -30% ricoveri in una settimana (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Scendono a 122 i bambini ricoverati negli Ospedali pediatrici italiani, il 30% in meno rispetto alla settimana scorsa. Il trend del calo è iniziato lentamente il 10 gennaio, quando i ricoveri erano 212, il... Leggi su europa.today (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Scendono a 122 i bambini ricoverati negliitaliani, il 30% in meno rispetto allascorsa. Il trend del calo è iniziato lentamente il 10 gennaio, quando ierano 212, il...

