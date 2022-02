Meteo | le previsioni in Campania di mercoledì 23 febbraio 2022

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,23. Avellino – Cielo sereno e sole per ilche attende l’Irpinia. Giornata accompagnata da venti che soffieranno da Nord-Nord-Est con intensità di 36 km/h e raffiche fino a 46 km/h. Le temperature saranno in costante aumento, si passera da una minima di 1°C prevista al mattino, a una minima di12°C nel primo pomeriggio. Benevento – Giornata caratterizzata dal sole e da un cielo sereno. I vento arriveranno da Nord-Nord-Est, con un’intensità di 36 km/h e portando raffiche fino a 46 km/h. Le temperature risentiranno della giornata soleggiata, si passerà da una minima di 4 °C a una massima di 15 °C. Caserta – Giornata serena e con un bel sole, un assaggio di ...

