Lampo Vlahovic, 32 secondi per prendersi l'Europa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sono bastati 32 secondi a Vlahovic per trovare il gol all'esordio in Champions League ed entrare nella storia della competizione Si aspettava frementi l'esordio di Vlahovic in Europa per capire il potenziale del classe 2000 serbo. Il centravanti non si è fatto attendere, anzi ha lasciato tutti senza parole. Un Lampo di 32 secondi per incidere ed entrare nella storia della Champions League ed essere il marcatore debuttante più veloce a segnare nella competizione. Raggiunge anche Del Piero e Trezeguet, che in bianconero erano gli unici ad aver segnato all'esordio in Coppa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

