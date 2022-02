Jessica e Barù nel letto di Manuel e Lulù che sbotta e umilia sua sorella: “Non sei normale, sei una sfigat*” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Quelli sono i miei cuscini, quelle sono le mie lenzuola” ha detto Lulù mentre guardava sua sorella Jessica dormire nello stesso letto con Barù. Il letto che, secondo Lulù Selassiè non può essere toccato, essendo appartenuto alla storia d’amore tra lei e Manuel. Una ennesima sceneggiata tra le due sorelle. E ancora una volta Jessica travolta dall’ondata di umiliazioni che Lulù le ha vomitato addosso. Tutto nella norma: Lulù vive in un mondo in cui crede che lei e Manuel si siano fidanzati il 22 settembre ( il Bortuzzo che il 22 se lo è tatuato non è da meno), praticamente una settimana dopo l’inizio del GF VIP, quando il veneto si puliva la bocca dopo i baci della ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Quelli sono i miei cuscini, quelle sono le mie lenzuola” ha dettomentre guardava suadormire nello stessocon. Ilche, secondoSelassiè non può essere toccato, essendo appartenuto alla storia d’amore tra lei e. Una ennesima sceneggiata tra le due sorelle. E ancora una voltatravolta dall’ondata dizioni chele ha vomitato addosso. Tutto nella norma:vive in un mondo in cui crede che lei esi siano fidanzati il 22 settembre ( il Bortuzzo che il 22 se lo è tatuato non è da meno), praticamente una settimana dopo l’inizio del GF VIP, quando il veneto si puliva la bocca dopo i baci della ...

