Guida Tv Giovedì 24 febbraio 2022

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Cosa c’è stasera in tv? LaTv di24parte dai primi 9 canali per poi proseguire con gli appuntamenti tra le serie tv in chiaro e pay e tra i film in chiaro e pay per poi chiudere con il mondo dell’Intrattenimento. Su Rai 1 prosegue Doc – Nelle Tue Mani, su Rai 3 lo speciale docufilm su Mia Martini, prosegue Masterchef Italia 11 su Sky Uno, su Canale 5 il Grande Fratello Vip, il calcio su Sky, DAZN e Tv8. Rai 118:45 L’Eredità 20:30 Tg1 20:30 Soliti Ignoti21:25 Doc – Nelle tue Mani 2×11-12 1a Tv23:45 Porta a Porta Rai 218:50 Blue Bloods 19:40 911 3×12 20:30 Tg 221:00 Tg2 Post 21:20 Miami Beach Le storie di tre adolescenti italiane desiderose di andare ad un festival musicale in America e quelle dei loro genitori si intrecciano nella scanzonata atmosfera di Miami. 23:00 Anni 20 Rai 319:30 TG ...