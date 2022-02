Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo all’Isola dei Famosi 2022 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Edoardo e Guendalina Tavassi (via Instagram) La sedicesima edizione dell‘Isola dei Famosi è pronta ad accogliere un’altra ex concorrente. Oltre a Lory Del Santo, che parteciperà al programma insieme al fidanzato Marco Cucolo, anche Guendalina Tavassi è nuovamente disposta a tuffarsi nella “acque agitate” del reality condotto da Ilary Blasi. L’influencer e opinionista tv, nota al pubblico per la sua partecipazione al Grande fratello 11, parteciperà infatti al programma, in partenza su Canale 5 lunedì 21 marzo 2022, insieme al fratello Edoardo. “Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi, anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto. I casting sono ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 23 febbraio 2022)(via Instagram) La sedicesima edizione dell‘Isola deiè pronta ad accogliere un’altra ex concorrente. Oltre a Lory Del Santo, che parteciperà al programma insieme al fidanzato Marco Cucolo, ancheè nuovamente disposta a tuffarsi nella “acque agitate” del reality condotto da Ilary Blasi. L’influencer e opinionista tv, nota al pubblico per la sua partecipazione al Grande11, parteciperà infatti al programma, in partenza su Canale 5 lunedì 21 marzo, insieme al. “Non ho chiesto a nessuno di andaredei, anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto. I casting sono ...

Advertising

BITCHYFit : Lory Del Santo e Guendalina Tavassi svelano perché ritornano a L’Isola dei Famosi - Tag24news : Guendalina Tavassi, showgirl ed ed ex concorrente del “Grande Fratello ” e dell’ “Isola dei famosi” ha raccontato a… - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Guendalina Tavassi, l'ex finisce in carcere: 'Mi ha picchiata e rotto il naso' - RealGossipland : Umberto D'aponte, l'ex marito di Guendalina Tavassi finisce in carcere dopo l'ennesima aggressione. I DETTAGLI QUI… - CronacaSocial : ?? ULTIME NOTIZIE ?? L’ex marito di Guendalina Tavassi è stato arrestato e si trova in carcere, lei si sfoga sui soci… -