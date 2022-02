“È piombato il Real!” | calciomercato Napoli | l’ex Ancelotti prepara lo sgarbo

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilè attualmente impegnato in piena corsa scudetto, ma deve fare i conti con le richieste per alcuni dei suoi principali gioielli. Ildi Luciano Spalletti è in questo momento in piena corsa per la lotta scudetto e domani sera affronterà in un match da sogno il Barcellona, sfida valida per la qualificazione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.