Cosa sono i Facebook Reels e come crearli subito (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo Instagram, Meta prosegue la sua battaglia contro TikTok e annuncia l'arrivo dei Reels anche su Facebook. «I video contano ormai per quasi la metà del tempo che le persone passano su Facebook e Instagram, e Reels è il nostro formato di contenuti in più rapida ascesa. Vogliamo che Reels sia per i creator la soluzione migliore per farsi conoscere, restare in contatto con il loro pubblico e guadagnare. Vogliamo inoltre che le persone possano trovare e condividere contenuti rilevanti e coinvolgenti in modo semplice e divertente» scrive Meta in una nota sul blog ufficiale, presentando la nuova funzionalità per iOS e Android in più di 150 paesi nel mondo, tra cui anche l'Italia. Cosa sono i Facebook Reels L'arrivo dei ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo Instagram, Meta prosegue la sua battaglia contro TikTok e annuncia l'arrivo deianche su. «I video contano ormai per quasi la metà del tempo che le persone passano sue Instagram, eè il nostro formato di contenuti in più rapida ascesa. Vogliamo chesia per i creator la soluzione migliore per farsi conoscere, restare in contatto con il loro pubblico e guadagnare. Vogliamo inoltre che le persone possano trovare e condividere contenuti rilevanti e coinvolgenti in modo semplice e divertente» scrive Meta in una nota sul blog ufficiale, presentando la nuova funzionalità per iOS e Android in più di 150 paesi nel mondo, tra cui anche l'Italia.L'arrivo dei ...

