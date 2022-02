Blindati al confine | a Donetsk l’eco delle cannonate | “Lo scontro sarà per Mariupol”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) «Lesono riprese alla grande dal mattino presto. I soldati di Mosca in città non si sono visti, ma ivanno verso la linea del fronte. Lunedì notte nella piazza con la statua di Lenin c’erano i fuochi d’artificio e sventolavano solo bandiere russe. Putin ha dato una scossa mondiale». La testimonianza via InsideOver.

Paol_929 : @BarbaraRaval Ma io mi chiedo che film stia guardando. La informo che è la Russia a voler conquistare con le armi e… - GeopoliticalN : I residenti locali della regione di Rostov, nella Federazione Russa, segnalano un aumento del numero di convogli mi… - rosaroccaforte : RT @rosannanapoli1: guardate questo signore confine trieste blindati italiani verso est - Wolf09722148 : RT @rosannanapoli1: guardate questo signore confine trieste blindati italiani verso est - TZodiaca : Blindati italiani che varcano il confine da Trieste ...

... suona sempre più forte, nel giorno in cui il mondo si risveglia con ischierati, le ... Far decollare i caccia italiani e spedirli alil prima possibile: per dimostrare a quel nemico ...In realtà i primirussi sono stati filmati che entravano nel Donbass durante la notte di ... Sul treno da Kiev verso Kharkiv, la grande città dell'Est a 39 chilometri dalrusso, una ..."Le cannonate sono riprese alla grande dal mattino presto. I soldati di Mosca in città non si sono visti, ma i blindati vanno verso la linea del fronte" ...dal nostro inviato COSTANZA (Romania) Alle 7,30 del mattino i televisori della base sono tutti sintonizzati sui tg: canali diversi e notizie identiche. Inviati al fronte e ...