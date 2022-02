ATP Acapulco 2022: Matteo Berrettini costretto al ritiro nel secondo set con Tommy Paul. Ancora problemi per il romano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sembra esserci davvero poco da fare: Matteo Berrettini continua a essere tormentato dagli infortuni. Sono Ancora i muscoli addominali, gli stessi che lo fermarono alle ultime ATP Finals, a bloccarlo e costringerlo al ritiro contro l’americano Tommy Paul nel primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco. Il punteggio, in quel momento, era di 6-4 1-5. E dire che nel primo set il numero 1 d’Italia convince, acciuffando subito il break e minacciando per due volte, sullo 0-2, di procurarsene un altro. Paul cerca di ottenere il recupero nel quarto gioco, ma non arriva oltre il 30-40. Di lì in avanti per Berrettini non ci sono particolari patemi: il servizio funziona, e tanto basta per tenere a bada l’avversario e procurarsi il 6-4. ATP ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Sembra esserci davvero poco da fare:continua a essere tormentato dagli infortuni. Sonoi muscoli addominali, gli stessi che lo fermarono alle ultime ATP Finals, a bloccarlo e costringerlo alcontro l’americanonel primo turno del torneo ATP 500 di. Il punteggio, in quel momento, era di 6-4 1-5. E dire che nel primo set il numero 1 d’Italia convince, acciuffando subito il break e minacciando per due volte, sullo 0-2, di procurarsene un altro.cerca di ottenere il recupero nel quarto gioco, ma non arriva oltre il 30-40. Di lì in avanti pernon ci sono particolari patemi: il servizio funziona, e tanto basta per tenere a bada l’avversario e procurarsi il 6-4. ATP ...

Advertising

OA_Sport : Ad Acapulco ancora guai per Matteo Berrettini, costretto al ritiro contro Tommy Paul - YakiBellagio : RT @Alenize82: Solito problema ai muscoli #addominali per Matteo #Berrettini, costretto al ritiro ad #Acapulco sul 6-4 1-5 contro #Paul. Ba… - lnzpcr : RT @Alenize82: Stiamo scherzando, #Zverev? Non esiste che questa reazione non abbia conseguenze. NON ESISTE #Tennis #Acapulco #ATP - UppyTennis : ???? #Tsitsipas batte #Djere in due set ad Acapulco e avanza al prossimo turno dopo #Medvedev e #Nadal. ?? Vincerá il… - Redblack100x100 : RT @federtennis: ???? Tutti gli azzurri in campo oggi: ? 13:00 ???? Dubai ATP Sinner ?? Davidovich Fokina ?15:30 ???? Santiago ATP Cecchinato ??… -