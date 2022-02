Alfonso Signorini mette a segno il colpaccio: è fatta, ospite stratosferico per la finale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ce l’ha fatta: ospite d’eccezione per la finalissima, ecco tutti i dettagli della situazione. Alfonso Signorini (screenshot YouTube)Tra poche settimane il Grande Fratello Vip, dopo quasi sei mesi, spegnerà le luci della casa. Il 14 marzo, infatti, è fissata la finalissima del programma. Due sono già le prime finaliste ufficiali: la bella Delia Duran e la principessa Lulù Selassié. Tuttavia, nel corso dell’ultima puntata di “Casa Chi”, Gabriele Parpiglia ha svelato alcuni retroscena inediti circa uno dei possibili ospiti della finalissima. Innanzitutto, ci sarà un collegamento con Barbara D’Urso per promuovere la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”, che inizierà il 15 marzo su Italia uno. Successivamente, oltre alle opinioniste e agli ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Grande Fratello Vip,ce l’had’eccezione per la finalissima, ecco tutti i dettagli della situazione.(screenshot YouTube)Tra poche settimane il Grande Fratello Vip, dopo quasi sei mesi, spegnerà le luci della casa. Il 14 marzo, infatti, è fissata la finalissima del programma. Due sono già le prime finaliste ufficiali: la bella Delia Duran e la principessa Lulù Selassié. Tuttavia, nel corso dell’ultima puntata di “Casa Chi”, Gabriele Parpiglia ha svelato alcuni retroscena inediti circa uno dei possibili ospiti della finalissima. Innanzitutto, ci sarà un collegamento con Barbara D’Urso per promuovere la nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”, che inizierà il 15 marzo su Italia uno. Successivamente, oltre alle opinioniste e agli ...

Advertising

Gianfranco_juve : Teo Mammucari, presentatore di Le Iene, attacca il GFVIP condotto da Alfonso Signorini: ' Questo reality mi fa veni… - unsaidlali : oh raga se questa esce dal confessionale e va un’altra volta da barù ve lo giuro le faccio partire un overparty che… - carmelitarutto : il mio sleep paralysis demon è alfonso signorini che mi urla “no vabbè adoroooooo” - salamalekumismo : @BeaIsGod Sei alfonso signorini - alexisapples : RT @soleilstasiiii: Per farvi capire un po’ là situazioni .Nicola non viene più chiamato in studio perché vero e ha smontato un sacco di fa… -