AEW | Possibile nuovo grande debutto questa notte a Dynamite?

Nelle scorse settimane abbiamo assistito a diversi debutti in AEW: tra i più importanti ci sono sicuramente quelli di Jay White e Keith Lee, con quest'ultimo che si è assicurato un posto per il Face The Revolution Ladder match. A quanto pare però, le sorprese non sarebbero finite qui e questa notte, nel corso di Dynamite, potremmo assistere a un debutto clamoroso. Infatti, secondo molte testate, il campione del mondo ROH Jonathan Gresham sarebbe in procinto di approdare in federazione. Verità o suggestione? Gresham ha difeso il suo titolo ovunque, ma ovviamente in questo momento la sua "casa" è in una situazione particolare: la Ring Of Honor ha promesso di effettuare un restyling prima di tornare alla carica, dopo aver affrontato un brutto periodo di crisi dovuto alla pandemia. Molti wrestler hanno ...

