Ultime Notizie Roma del 22-02-2022 ore 20:10 (Di martedì 22 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con il Buonasera dalla redazione dopo l’inedito consiglio della Federazione Russa è trasmesso in TV è un raro discorso Alla nazione del presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto l’indipendenza dei due autoproclamati repubbliche separatiste di orientale ordinato l’invio dell’esercito Russo in dombas come missione di peacekeeping il presidente Putin ha invitato poi che fa cessare immediatamente le operazioni militari contro i separatisti filorussi che Mosca già bollato come cidio Altrimenti ogni responsabilità per ulteriori spargimenti di sangue ricadrà sulla coscienza del regime treno la decisione assolutamente necessaria è stata motivata da Putin col fatto che a suo dire personalità di chi ha intenzione di portare avanti una soluzione diplomatica che l’Ucraina non ha una vera tradizione di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con il Buonasera dalla redazione dopo l’inedito consiglio della Federazione Russa è trasmesso in TV è un raro discorso Alla nazione del presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto l’indipendenza dei due autoproclamati repubbliche separatiste di orientale ordinato l’invio dell’esercito Russo in dombas come missione di peacekeeping il presidente Putin ha invitato poi che fa cessare immediatamente le operazioni militari contro i separatisti filorussi che Mosca già bollato come cidio Altrimenti ogni responsabilità per ulteriori spargimenti di sangue ricadrà sulla coscienza del regime treno la decisione assolutamente necessaria è stata motivata da Putin col fatto che a suo dire personalità di chi ha intenzione di portare avanti una soluzione diplomatica che l’Ucraina non ha una vera tradizione di ...

