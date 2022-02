“Si è tolto la vita per una punizione”, l’accusa della famiglia del ragazzo morto in Usa (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Per i familiari Claudio Mandia si sarebbe tolto la vita. Il ragazzo, originario di Battipaglia, è stato ritrovato cadavere alla vigilia del suo diciottesimo compleanno negli Stati Uniti dove studiava. La causa del gesto, scrivono i familiari in una nota diffusa dallo studio legale statunitense che li assiste, è da individuare nelle “misure primitive” alle quali sarebbe stato sottoposto “da parte del college” e in particolare “l’isolamento per più di tre giorni”. Nella nota diffusa dall’ufficio legale, la famiglia Mandia esprime la propria gratitudine “per l’affetto e il sostegno di tutti gli amici e compagni di studio” del loro “amato figlio Claudio. La tragica notizia della sua morte – prosegue la nota – è ancora più dolorosa per le circostanze in cui Claudio ha trascorso i suoi ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Per i familiari Claudio Mandia si sarebbela. Il, originario di Battipaglia, è stato ritrovato cadavere alla vigilia del suo diciottesimo compleanno negli Stati Uniti dove studiava. La causa del gesto, scrivono i familiari in una nota diffusa dallo studio legale statunitense che li assiste, è da individuare nelle “misure primitive” alle quali sarebbe stato sottoposto “da parte del college” e in particolare “l’isolamento per più di tre giorni”. Nella nota diffusa dall’ufficio legale, laMandia esprime la propria gratitudine “per l’affetto e il sostegno di tutti gli amici e compagni di studio” del loro “amato figlio Claudio. La tragica notiziasua morte – prosegue la nota – è ancora più dolorosa per le circostanze in cui Claudio ha trascorso i suoi ...

