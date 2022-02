Putin fa crollare la Borsa di Mosca. Ue in rosso. Sprofonda Milano: Tim giù (Di martedì 22 febbraio 2022) Tonfo per le Borse asitiche con l'aggravarsi della crisi ucraina. Con una mossa a sorpresa, il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e poi inviato truppe nella regione del Donbass con lo scopo di "assicurare la pace". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 22 febbraio 2022) Tonfo per le Borse asitiche con l'aggravarsi della crisi ucraina. Con una mossa a sorpresa, il presidente russo Vladimirha riconosciuto l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk e poi inviato truppe nella regione del Donbass con lo scopo di "assicurare la pace". Segui su affaritaliani.it

