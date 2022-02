Porsche | ecco la prima Macan T

(Di martedì 22 febbraio 2022) Anche laaggiunge la "T". Si tratta dellasportiva a quattro porte a portare questa denominazione speciale in precedenza riservata ai modelli 911 e 718. In, la lettera T indica fin ...

La Macan T è l'unico modelloa disporre di sospensioni in acciaio con sistema PASM di regolazione elettronica degli ammortizzatori, oltre alla carrozzeria ribassata di 15 millimetri. Le barre ...... Louis Prette e Vincent Abril di sfidare la Herbert Motorsporte la Inception Racing ... Ferrari Ferrari Purosangue:un nuovo avvistamentoIn Porsche, la lettera T indica fin dagli anni '60 una modalità di guida dinamica unica nel suo genere. T sta per 'Touring' e contraddistingue i modelli che offrono un'esperienza di guida ...È in fase avanzata la trattativa tra Volkswagen AG e Porsche Automobil Holding SE per una potenziale IPO di Porsche. Le parti hanno negoziato un accordo quadro che costituirà la base per ulteriori ...