Open, Renzi: "In questo paese l'impunita' non e' consentita nemmeno ai magistrati" (Di martedì 22 febbraio 2022) "L'impunita' non e' consentita a nessuno, non ai parlamentari ma nemmeno ai magistrati. Se c'e' un'ipotesi di non rispetto della legge, richiamare l'attenzione di altri magistrati ad andare a ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) "L'' non e'a nessuno, non ai parlamentari maai. Se c'e' un'ipotesi di non rispetto della legge, richiamare l'attenzione di altriad andare a ...

Advertising

fattoquotidiano : Open, il Pd voterà a favore di Renzi e contro i giudici insieme al centrodestra. Conte: “M5s voterà no al conflitto… - petergomezblog : #Open, il Senato vota sulla relazione per sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale a f… - AndreaMarcucci : Io credo che sull’inchiesta #Open ci sia una palese violazione dei giudici dell’articolo 68 della Costituzione. Spe… - PravatoSilvano : RT @BracaliM: #open il @pdnetwork vota per salvare il suo figlioccio #Renzi. Ma quanto fa schifo #Letta un viscido senza spina dorsale. Ogg… - RistagnoAnna : RT @Pinucci63757977: Fra poco in Senato,dopo l'intervento di #Renzi,ci sarà il voto sul conflitto di attribuzione nel caso Open.Conte:'il M… -