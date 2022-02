Napoli-Barcellona, scelto l’arbitro: tre i precedenti in Europa (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà l’arbitro russo Karasev a dirigere Napoli-Barcellona, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Assistenti di linea: Demeshko e Lunev (Russia); IV uomo: Levnikov (Russia); VAR: van Boeke (Olanda)-Higler (Olanda) Karasev ha già arbitrato gli azzurri in Europa in 3 precedenti: Napoli-Marsiglia 3-2 del 6 novembre 2013 – Champions League Napoli-Besiktas 2-3 del 19 ottobre 2016 – Champions League ?Granada-Napoli 2-0 del 18 febbraio 2021 – Europa League L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSaràrusso Karasev a dirigere, ritorno dei sedicesimi di finale diLeague. Assistenti di linea: Demeshko e Lunev (Russia); IV uomo: Levnikov (Russia); VAR: van Boeke (Olanda)-Higler (Olanda) Karasev ha già arbitrato gli azzurri inin 3-Marsiglia 3-2 del 6 novembre 2013 – Champions League-Besiktas 2-3 del 19 ottobre 2016 – Champions League ?Granada-2-0 del 18 febbraio 2021 –League L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliBarça sarà diretta dall’arbitro russo Karasev. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli, informazioni sulla sicurezza e procedure di accesso per i tifosi azzurri presenti al Camp Nou… - Laumare9 : RT @CalcioPillole: Buone notizie in casa #Napoli: #Insigne e #Politano saranno a disposizione di #Spalletti per la gara in #EuropaLeague co… - RobbsRoys : @Ciccio153 Real 3-1 2003, Barcellona 17 andata, Napoli 3-0 con i gol di Pirlo e Pogba -