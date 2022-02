Milano, il manager 'predatore sessuale' dal carcere alla comunità per disintossicarsi (Di martedì 22 febbraio 2022) Fuori dal carcere dopo otto mesi. Ma 'continuerà ad affrontare in stato di detenzione il processo con il rito abbreviato tutt'ora in corso in una comunità per curare la propria tossicodipendenza', ... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022) Fuori daldopo otto mesi. Ma 'continuerà ad affrontare in stato di detenzione il processo con il rito abbreviato tutt'ora in corso in unaper curare la propria tossicodipendenza', ...

cerco_lavoro : Offerte Lavoro Project Manager: Associazione La Comune è alla ricerca di un PROJECT MANAGER con sede di lavoro a Mi… - OttaviDeborah : RT @andfranchini: Antonio Di Fazio, scarcerato il manager predatore sessuale: ai domiciliari in comunità per disintossicarsi- - Ricercamy : Il nostro cliente Cercaofficina ci ha incaricati di ricercare un Fleet National Account Manager con la passione per… - Yogaolic : #Milano Ragazze narcotizzate e abusate: il manager esce da San Vittore - Ricercamy : Il nostro cliente è Virbac, azienda leader nel settore Animal Health con sede in Milano sud, ci ha incaricato di ri… -