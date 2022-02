Margarita, la ricetta autentica e quella furba (Di martedì 22 febbraio 2022) Che il Margarita sia uno dei cocktail più riusciti della storia non è un'opinione, ma un fatto consolidato. Lo dimostrano i dati, che nel 2022 lo collocano al quarto posto tra i più bevuti al mondo (dopo il Negroni, l'Old Fashioned, il Dry Martini e seguito dal Daiquiri). In pratica, il 25% dei cocktail venduti nel pianeta sono Margarita, a un ritmo che - negli Usa - raggiunge i 185mila drink all'ora. Margarita, la storia (tra ragazze e barman) Si tratta notoriamente di un concentrato di piacere composto da tequila, triple sec e succo di lime, rigorosamente servito con il sale sul bordo del bicchiere. La sua storia è dubbia, ma avvincente e ricca di interpretazioni. Secondo lo storico dei cocktail David Wondrich, il Margarita sarebbe legato al Brandy Daisy, con la tequila che ha preso il posto del brandy. In un ... Leggi su gqitalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Che ilsia uno dei cocktail più riusciti della storia non è un'opinione, ma un fatto consolidato. Lo dimostrano i dati, che nel 2022 lo collocano al quarto posto tra i più bevuti al mondo (dopo il Negroni, l'Old Fashioned, il Dry Martini e seguito dal Daiquiri). In pratica, il 25% dei cocktail venduti nel pianeta sono, a un ritmo che - negli Usa - raggiunge i 185mila drink all'ora., la storia (tra ragazze e barman) Si tratta notoriamente di un concentrato di piacere composto da tequila, triple sec e succo di lime, rigorosamente servito con il sale sul bordo del bicchiere. La sua storia è dubbia, ma avvincente e ricca di interpretazioni. Secondo lo storico dei cocktail David Wondrich, ilsarebbe legato al Brandy Daisy, con la tequila che ha preso il posto del brandy. In un ...

Advertising

MrGiuseppeGallo : RT @italicusrdb: In vista del National Margarita Day la prossima settimana, prova il Margariticus presente in @oggisettimanal_ Salute! Legg… - italicusrdb : In vista del National Margarita Day la prossima settimana, prova il Margariticus presente in @oggisettimanal_ Salut… - Domenis_1898 : Un #classico #rivisitato da Fucina del Bere in chiave #domenis1898, in questo #drink entra in gioco Lady Domenis In… -