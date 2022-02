Inchiesta su Open | Conte e M5S pronti a votare contro

Advertising

AndreaMarcucci : Io credo che sull’inchiesta #Open ci sia una palese violazione dei giudici dell’articolo 68 della Costituzione. Spe… - sole24ore : ?? Inchiesta #Open, oggi in #Senato il voto su #Renzi. #Pd e #M5S divisi - petergomezblog : Inchiesta Open, la Cassazione annulla i sequestri a Carrai: è la terza volta. I pm dovranno restituire tutto all’im… - bellaotero82 : RT @AndreaMarcucci: Io credo che sull’inchiesta #Open ci sia una palese violazione dei giudici dell’articolo 68 della Costituzione. Spero c… - gps72 : RT @AndreaMarcucci: Io credo che sull’inchiesta #Open ci sia una palese violazione dei giudici dell’articolo 68 della Costituzione. Spero c… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Open

... a proposito della votazione dell'aula del Senato sulla richiesta di Matteo Renzi di sollevare un conflitto di poteri davanti alla Consulta con la Magistratura per l'operato nell'sua ...... e in via definitiva, l'ordinanza del tribunale del riesame che rigettava il ricorso contro i sequestri subiti dall'imprenditore Marco Carrai nell'ambito dell'su. La Suprema Corte ha ...a proposito della votazione dell'aula del Senato sulla richiesta di Matteo Renzi di sollevare un conflitto di poteri davanti alla Consulta con la Magistratura per l'operato nell'inchiesta su Open ...Fa eco al collega il senatore Andrea Marcucci, intervistato a "L'aria che tira" su La7:"Credo che sull'inchiesta Open ci sia una palese violazione dei giudici all'articolo 68 della Costituzione. Credo ...