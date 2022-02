Crisi Ucraina, Stellantis e Vw tra le più esposte (Di martedì 22 febbraio 2022) Volkswagen, Renault e Stellantis – la società nata dalla fusione tra PSA e FCA e controllata per il 14% da Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus – sono quelle tra le maggiori case automobilistiche europee che potrebbero risentire delle potenziali sanzioni alla Russia per l’Ucraina. Secondo quanto riportato da Automotive News, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 22 febbraio 2022) Volkswagen, Renault e– la società nata dalla fusione tra PSA e FCA e controllata per il 14% da Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus – sono quelle tra le maggiori case automobilistiche europee che potrebbero risentire delle potenziali sanzioni alla Russia per l’. Secondo quanto riportato da Automotive News, L'articolo

Advertising

lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitar… - Agenzia_Ansa : Precipita la crisi in Ucraina. Dopo la mossa ieri del presidente russo Putin, l'Occidente prepara la risposta. 'Ogg… - ioly_ikim : RT @caterpillarrai: Gli aggiornamenti di @_Nico_Piro_ Piro da Rostov sulla crisi Ucraina-Russia. @RaiRadio2 Riascolta Caterpillar del 21 f… - pasto_388 : RT @CalcioFinanza: Crisi Ucraina, #Stellantis e Volkswagen tra le più esposte per le potenziali sanzioni alla #Russia -