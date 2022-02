Cislago | incidente fra ambulanza e camion sulla Pedemontana

(Di martedì 22 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorquesta mattina alle 8, allo svincolo dell’Autostrada, sul territorio di, per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’autoe un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilSaronno : Pedemontana, incidente tra ambulanza e mezzo pesante allo svincolo di Cislago -

Ultime Notizie dalla rete : Cislago incidente

ilSaronno

Galleria fotografica- ricercheaereo 4 di 4 I due hanno lanciato l'allarme e sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Carabinieri, Protezione civile, ambulanze e l'elisoccorso ...Un uomo di 37 anni è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Circolo di Varese dopo uncon il suo monopattino elettrico. (foto di repertorio) L'è avvenuto aattorno alle 3.50 del mattino del primo gennaio. L'uomo stava percorrendo su un monopattino via Cavalieri di Vittorio Veneto quando, per cause che i carabinieri di ...Questa mattina alle 8, sullo svincolo dell’A36, sul territorio di Cislago, per cause in corso di accertamento si sono scontrati un’autoambulanza e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili ...Incidente stradale questa mattina, attorno alle 8, sulla A36 allo svincolo di Cislago: sul posto anche i vigili del fuoco di Saronno che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e collaborato con il ...