Calcio: Premier League, Eriksen segna due reti in amichevole (Di martedì 22 febbraio 2022) Si avvicina il rientro ufficiale di Christian Eriksen in Premier League. Il centrocampista danese del Brentford ha realizzato due reti giocando 80 minuti durante l'amichevole a porte chiuse contro i campioni di scozia dei Rangers. L'ex interista, che a gennaio ha firmato un contratto di sei mesi con il club londinese, sembra dunque stia facendo buoni progressi proponendosi di giocare la sua prima partita ufficiale dopo l'arresto cardiaco subito nel corso di una partita di Euro2020 la scorsa estate. SportFace.

