Anche per installare Windows 11 Pro sarà necessario avere un account ed essere online (Di martedì 22 febbraio 2022) Con l’ultima versione Insider, Anche la versione Pro si comporta come quella Home: c’è bisogno obbligatoriamente di un account Microsoft e della connessione a Internet per finalizzare le operazioni di installazione e utilizzare il PC... Leggi su dday (Di martedì 22 febbraio 2022) Con l’ultima versione Insider,la versione Pro si comporta come quella Home: c’è bisogno obbligatoriamente di unMicrosoft e della connessione a Internet per finalizzare le operazioni di installazione e utilizzare il PC...

Advertising

borghi_claudio : Bocciato per pochi voti il nostro emendamento per abolire il green pass insieme allo stato di emergenza. Grazie a… - borghi_claudio : Nel caso qualcuno dopo due anni si fosse dimenticato ricordo che il MES è quella cosetta per cui alla prossima cris… - gparagone : Per gli italiani si sta mettendo male. Non solo sul piano dei #DirittiSospesi e della #Democrazia in pausa, ma anc… - Clalblanca : Per salvare quel poco di reputazione che è rimasta a Soleil vorrai dire, perché si sarebbe resa ridicola anche sto… - IrisBlue2021 : @Benjo36888305 @riccardogguerra @erretti42 @CastellinoLuigi Questo proposta la devi fare al partito e non ai cittad… -