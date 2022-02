A Letta con tutti. Patto di cemento con Conte ma flirt con Calenda & C. Il segretario del Pd blinda Draghi e attacca la Lega. E al M5S offre il salario minimo che i dem frenano (Di martedì 22 febbraio 2022) Benché Carlo Calenda gliel’abbia bocciata, lui alla formula del campo largo non rinuncia. Ma com’è nel suo costume cerca di mantenersi in equilibrio tra i vari Contendenti in gioco. Enrico Letta alla direzione del Pd per motivarsi e motivare i suoi non fa ricorso a citazioni colte ma pesca nel repertorio di Rocky Balboa. Cita Apollo Creed nella veste di coach del famoso pugile interpretato da Silvester Stallone: “Non so se come segretario avrò qualche ruolo nello scegliere la quadra in campo. Se lo avrò, se vedrò gli occhi di tigre di chi vuol vincere allora lo metto in campo, se vuole pareggiare allora gli dico di restare in panchina”. Altro che campo largo. “Un’ammucchiata peggio dell’Unione di Prodi”. Parla lo scrittore, Giulio Cavalli: “Il progetto di Letta è già ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) Benché Carlogliel’abbia bocciata, lui alla formula del campo largo non rinuncia. Ma com’è nel suo costume cerca di mantenersi in equilibrio tra i varindenti in gioco. Enricoalla direzione del Pd per motivarsi e motivare i suoi non fa ricorso a citazioni colte ma pesca nel repertorio di Rocky Balboa. Cita Apollo Creed nella veste di coach del famoso pugile interpretato da Silvester Stallone: “Non so se comeavrò qualche ruolo nello scegliere la quadra in campo. Se lo avrò, se vedrò gli occhi di tigre di chi vuol vincere allora lo metto in campo, se vuole pareggiare allora gli dico di restare in panchina”. Altro che campo largo. “Un’ammucchiata peggio dell’Unione di Prodi”. Parla lo scrittore, Giulio Cavalli: “Il progetto diè già ...

