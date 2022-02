WTA Doha 2022 | Paolini superata da Mertens | bene Muguruza | Kontaveit e Gauff Eliminate Svitolina | Rybakina e Kerber

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Si è da poco conclusa la seconda giornata al WTA 1000 di. Si sono giocati oggi diversi match di primo turno e due incontri di secondo turno. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nelle due partite di secondo turno arrivano i successi di Garbinee Anett. La spagnola sconfigge la rumena Sorana-Mihaela Cirstea per 7-6(4) 6-1, mentre l’estone ha la meglio sulla croata Ana Konjuh per 6-2 6-3. Passando ai match di primo turno, vincono, tra le big, la statunitense Cori, la lettone Jelena Ostapenko, la belga Elise(che ha la meglio contro l’azzurra Jasmineper 6-3 2-6 7-5) e la ceca Petra Kvitova. Vengono invecea sorpresa l’ucraina Elina(testa di serie n.10), battuta dalla ceca Tereza ...

PROGRAMMA 1000 2022 (MARTEDI 22 FEBBRAIO) CENTRE COURT dalle ore 13.30 italiane - Linette vs (2) Krejcikova a seguire - (8) Jabeur vs Sasnovich a seguire - (1) Sabalenka vs Cornet a seguire