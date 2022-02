Ulivieri: “Napoli, Spalletti faceva le cose giuste prima e le fa ancora” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ulivieri: “Spalletti sbaglia i cambi? No, faceva le cose giuste prima e le fa ancora”A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo Ulivieri, presidente AIAC. Queste le sue parole: SU CAGLIARI – Napoli DI QUESTA SERA “Difesa a 3 stasera per il Napoli? Spalletti è saggio, molto. Come si fa oggi di fatto diventava una difesa a 4 che girava a seconda del terzino che marcava. -afferma Ulivieri – Se Spalletti applicherà questo potrebbe proporla. Moduli a specchio? Potrebbero esserci tanti duelli individuali, poi bisogna capire come verrà riparata la parità numerica. Reggerla contro gli attaccanti non è semplice, quelli del ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022): “sbaglia i cambi? No,lee le fa”A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Renzo, presidente AIAC. Queste le sue parole: SU CAGLIARI –DI QUESTA SERA “Difesa a 3 stasera per ilè saggio, molto. Come si fa oggi di fatto diventava una difesa a 4 che girava a seconda del terzino che marcava. -afferma– Seapplicherà questo potrebbe proporla. Moduli a specchio? Potrebbero esserci tanti duelli individuali, poi bisogna capire come verrà riparata la parità numerica. Reggerla contro gli attaccanti non è semplice, quelli del ...

