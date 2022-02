Udinese-Lazio 1-1: “Deulofeu supera l’ansia del gol” | VIDEO (Di lunedì 21 febbraio 2022) Udinese-Lazio è terminata 1-1 alla 'Dacia Arena': al gol in apertura dell'ex rossonero Gerard Deulofeu ha risposto Felipe Anderson. La prossima rivale del Milan appare in salute. Il commento di Pierfrancesco Archetti per 'La Gazzetta dello Sport' Leggi su pianetamilan (Di lunedì 21 febbraio 2022)è terminata 1-1 alla 'Dacia Arena': al gol in apertura dell'ex rossonero Gerardha risposto Felipe Anderson. La prossima rivale del Milan appare in salute. Il commento di Pierfrancesco Archetti per 'La Gazzetta dello Sport'

Udinese_1896 : Una nuova sfida per i bianconeri! Emozione, grinta e cuore per affrontare la #Lazio ?? Another battle awaits! Pa… - DiMarzio : .@OfficialSSLazio, il commento di #Sarri dopo il pareggio con l’@Udinese_1896 - SkySport : UDINESE-LAZIO 1-1 Risultato finale ? ? #Deulofeu (5’) ? #FelipeAnderson (45’) ? SERIE A – 26^ GIORNATA ??… - IoNascoQui : Udinese – Lazio 1 – 1: le parole di Cataldi nel post partita - Ilrevenant104 : RT @AnfetaMilan: L’Udinese ha strappato un punto eroico contro la Lazio del maestro Sarri. Per queste squadrette è statisticamente impossib… -