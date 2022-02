Totti e Ilary Blasi in crisi: le voci sulla separazione, il matrimonio è agli sgoccioli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una notizia che ha sconvolto il mondo del gossip, ma anche il calcio: Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero ad un passo dalla separazione. I diretti interessati non hanno confermato, ma le voci sono sempre più insistenti. L’ex capitano della Roma e la conduttrice tv si sono fidanzati nel 2002, poi nel 2005 il matrimonio. A novembre la nascita del figlio Cristian, nel 2007 Chanel e nel 2016 Isabel. Poi il declino del rapporto, da un po’ di tempo Ilary e Totti non si facevano vedere insieme in occasioni ufficiali, secondo alcune indiscrezioni riportate un primo screzio si sarebbe verificato durante una gita a Castel Gandolfo. La scorsa estate l’inizio della crisi. Totti avrebbe già lasciato la villa del Torrino per ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 febbraio 2022) Una notizia che ha sconvolto il mondo del gossip, ma anche il calcio: Francescosarebbero ad un passo dalla. I diretti interessati non hanno confermato, ma lesono sempre più insistenti. L’ex capitano della Roma e la conduttrice tv si sono fidanzati nel 2002, poi nel 2005 il. A novembre la nascita del figlio Cristian, nel 2007 Chanel e nel 2016 Isabel. Poi il declino del rapporto, da un po’ di temponon si facevano vedere insieme in occasioni ufficiali, secondo alcune indiscrezioni riportate un primo screzio si sarebbe verificato durante una gita a Castel Gandolfo. La scorsa estate l’inizio dellaavrebbe già lasciato la villa del Torrino per ...

Advertising

Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - LaStampa : Totti e Ilary stanno per lasciarsi? La crisi nata la scorsa estate: ora vivono spesso in case diverse - repubblica : Francesco Totti e Ilary Blasi, l'indiscrezione: la rottura è vicina - soDiegoetispie : Io più che sulla separazione di Totti e Ilary mi soffermerei sulla mancata conciliazione di Putin e Biden. - cate_blu : Ma se si lasciano Ilary e Totti ma dove devo andare io. -