Rubati oltre 1,7 milioni di dollari di NFT dal marketplace OpenSea (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si è trattato di un attacco phishing, dice il CEO di OpenSea, uno dei markeplace di NFT più noti al mondo. I token Rubati sono stati 253, tra cui alcuni di Decentraland e Bored Ape Yacht Club... Leggi su dday (Di lunedì 21 febbraio 2022) Si è trattato di un attacco phishing, dice il CEO di, uno dei markeplace di NFT più noti al mondo. I tokensono stati 253, tra cui alcuni di Decentraland e Bored Ape Yacht Club...

Digital_Day : I token rubati sono stati 253, tra cui alcuni di Decentraland e Bored Ape Yacht Club - usoilsarcasmo : RT @alleyesondiego: se andate a vedere le storie in evidenza di questa fanpage trovate (oltre ai disegni rubati) anche edit e fancam con ta… - alleyesondiego : RT @alleyesondiego: se andate a vedere le storie in evidenza di questa fanpage trovate (oltre ai disegni rubati) anche edit e fancam con ta… - alleyesondiego : se andate a vedere le storie in evidenza di questa fanpage trovate (oltre ai disegni rubati) anche edit e fancam co… - AltcoinIT : Tentativo di #phishing via email , rubati oltre 200milioni di dollari. Fate attenzione #NFTs #OpenSeaNFT #opensea -