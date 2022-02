Putin firma riconoscimento repubbliche separatiste del Donbass (Di lunedì 21 febbraio 2022) Vladimir Putin ha tratto il primo vero dado nella partita sull'Ucraina, firmando in diretta televisiva il decreto per il riconoscimento delle repubbliche autoproclamate del Donbass. Ora serve il passaggio in Parlamento, a esito scontato, e le repubbliche di Donetsk e Lugansk, le due entità separatiste del Sud-Est ucraino, saranno considerate da Mosca indipendenti. Il presidente russo ha firmato dopo aver pronunciato un lungo discorso in cui ha sostenuto che l'Ucraina non ha mai saputo costruire un vero Stato e che è un prodotto di Lenin. Il leader russo ha puntato il dito contro l'America e la Nato. "Perché fare di noi i nemici?", ha chiesto. "Non è una questione di regime, non vogliono che esista un Paese così grande e che sia potente, tutto qua. È da ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 21 febbraio 2022) Vladimirha tratto il primo vero dado nella partita sull'Ucraina,ndo in diretta televisiva il decreto per ildelleautoproclamate del. Ora serve il passaggio in Parlamento, a esito scontato, e ledi Donetsk e Lugansk, le due entitàdel Sud-Est ucraino, saranno considerate da Mosca indipendenti. Il presidente russo hato dopo aver pronunciato un lungo discorso in cui ha sostenuto che l'Ucraina non ha mai saputo costruire un vero Stato e che è un prodotto di Lenin. Il leader russo ha puntato il dito contro l'America e la Nato. "Perché fare di noi i nemici?", ha chiesto. "Non è una questione di regime, non vogliono che esista un Paese così grande e che sia potente, tutto qua. È da ...

