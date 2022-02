Osimhen salva il Napoli a Cagliari: Spalletti manca l’aggancio alla vetta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCagliari – Dopo Juventus, Milan e Inter, anche il Napoli frena nella corsa scudetto. – Si sapeva che la trasferta Cagliaritana contro la squadra dell’ex Mazzarri non sarebbe stata facile, ma i tifosi confidavano in uno scatto d’orgoglio che riportasse il Napoli in testa alla classifica, in condominio con il MIlan, approfittando dei passi falsi delle milanesi. Invece finisce 1-1, un punto a testa, e per come si era messa la partita il Napoli può essere soddisfatto di aver evitato la sconfitta, rimontando comunque un punto sull’Inter. Il primo tempo al Sant’Elia finisce a reti bianche, poi i padroni di casa segnano al 58? con Pereiro con un tiro laterale da fuori area. Un paio di minuti dopo il Cagliari fallisce il raddoppio e continua a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo Juventus, Milan e Inter, anche ilfrena nella corsa scudetto. – Si sapeva che la trasfertatana contro la squadra dell’ex Mazzarri non sarebbe stata facile, ma i tifosi confidavano in uno scatto d’orgoglio che riportasse ilin testaclassifica, in condominio con il MIlan, approfittando dei passi falsi delle milanesi. Invece finisce 1-1, un punto a testa, e per come si era messa la partita ilpuò essere soddisfatto di aver evitato la sconfitta, rimontando comunque un punto sull’Inter. Il primo tempo al Sant’Elia finisce a reti bianche, poi i padroni di casa segnano al 58? con Pereiro con un tiro laterale da fuori area. Un paio di minuti dopo ilfallisce il raddoppio e continua a ...

