Neymar ha le idee chiare | “Vorrei giocare in Mls | ci sono 3-4 mesi di vacanza”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) “Voglionegli Stati Uniti, almeno una stagione. È un campionato breve, hai tre o quattrodi. Ho dei dubbi sulla possibilità di tornare ain Brasile. A volte ci penso e dico che mi piacerebbe, altre no“. Queste le dichiarazioni di, ospite di Ronaldo in una diretta Twitch. Il fuoriclasse brasiliano si è soffermato sul suo futuro, senza chiudere una porta agli Stati Uniti. Il contratto dell’ex Barcellona con la società parigina scadrà nel giugno del 2025. C’è tempo quindi per riflettere, ma lesembrano già essere. SportFace.

sulla sinistra, dietro ogni giravolta di, dietro ogni finta di corpo di Verratti, dietro ... da altre azioni, nel nome del talento, ma anche delle. Le due cose che fanno progredire il gioco ...... in un'intervista all'Equipe ha ammesso: "Non sono qui per applicare le miema quelle del club". Una sorta di resa tattica, di fronte al rebus di far convivere con Messi,e Mbappé, ...