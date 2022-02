Movida: controlli su ordinanza a Napoli, sanzionato un locale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Polizia locale di Napoli ha effettuato verifiche e dai controlli per il rispetto dell’ordinanza sindacale sulla Movida nell’immediatezza degli orari di chiusura: è scaturito un solo verbale in via S. Sebastiano per l’ apertura oltre l’orario consentito. In particolare i controlli hanno riguardato le zone di Chiaia, del Centro Storico, del Vomero e di Fuorigrotta. I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all’ alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 5, come previsto in ordinanza. Numerose sono state le verifiche da parte della Municipale anche nei confronti di bar, locali, pizzerie e ad attività imprenditoriali, per le altre violazioni che si verificano nei ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– La Poliziadiha effettuato verifiche e daiper il rispetto dell’sindacale sullanell’immediatezza degli orari di chiusura: è scaturito un solo verbale in via S. Sebastiano per l’ apertura oltre l’orario consentito. In particolare ihanno riguardato le zone di Chiaia, del Centro Storico, del Vomero e di Fuorigrotta. Isono poi continuati in pattugliamento fino all’ alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 5, come previsto in. Numerose sono state le verifiche da parte della Municipale anche nei confronti di bar, locali, pizzerie e ad attività imprenditoriali, per le altre violazioni che si verificano nei ...

